Absentéisme des profs : des parents exaspérés

Audrey, parent d'élève en école élémentaire de Clamart en Hauts-de-Seine, ne sait jamais à quoi s'attendre. Dans la classe de CE2 de sa fille, la professeure est absente depuis septembre. En trois mois, elle a connu des jours sans cours, mais aussi quatre remplaçants différents. Les enseignants ne sont pas plus absents que les autres. Ils sont surtout mal remplacés. Selon la Cour des comptes, en 2018-2019, une heure de cours sur dix aurait été perdu au collège et au lycée. Les absences de courte durée, moins de 15 jours sont les plus nombreuses. Elles représentent 2,5 millions d'heures perdues dans l'année. Les deux tiers de ces professeurs absents sont en formation, participent à un jury d'examen ou un voyage scolaire. Il y a aussi des absences bien plus longues. Les lycées qui préparent les bac ratent alors des pans entiers du programme. Démunis, des parents d'élèves ont donc lancé sur Internet des pétitions ou même postés des petites annonces pour enfin trouver un professeur. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage Q. Fichet, M.L Bonnemain, C. Casanova