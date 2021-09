Absentéisme et grève : y en a-t-il plus à Marseille que dans d'autres grandes villes ?

Les mairies sont censées publier un bilan social annuel mais toutes ne le font pas. Et lorsqu'elles le font, les indicateurs ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Pour Marseille, la mairie a même refusé de nous communiquer ses chiffres. Alors, pour faire le tri, l'iFRAP a réalisé un palmarès de l'absentéisme dans les grandes villes. C'est un institut libéral connu pour dénoncer les abus de dépenses publiques. Cet organisme privé s'est basé sur les derniers chiffres publiés par les villes et selon ce classement, pour les 65 plus grandes villes de France, la moyenne d'absentéisme des agents municipaux est de 33,4 jours par agent et par an. C'est quasiment le double pour une entreprise privée. Marseille est au-dessus de cette moyenne avec 35,5 jours d'arrêt. Mais ce n'est pas la pire. Dans le top 3, on retrouve Saint-Denis, Toulon, et Mérignac. À l'opposé, la ville d'Orléans avec 19 jours d'absence qui fait figure de meilleur élève. Qu'en est-il maintenant des grèves à Marseille ? Y en a-t-il plus qu'ailleurs ? Il est difficile de faire la comparaison avec les autres villes faute de chiffre officiel. De l'aveu de certains syndicats, le problème des grèves dans la cité phocéenne concerne surtout les écoles. Selon Séverine Gil, présidente du mouvement des parents d'élèves des Bouches-du-Rhône, "il manque 40% des agents dans les écoles. Ce qui rend les conditions d'accueil difficiles. Dans certains établissements, des cantines ont été fermées plus de la moitié de l'année scolaire". Même l'équipe municipale actuelle reconnaît le problème. Elle a déjà embauché plus de 300 agents pour pallier cet absentéisme.