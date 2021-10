Abus sexuels dans l'Eglise : les fidèles doivent-ils payer ?

Qui doit payer pour indemniser les victimes d'abus sexuels ? Cette question suscite le débat entre fidèles à la sortie de la messe ce dimanche matin. "En tant que catholique, je soutiendrai l'Église. Si l'Église nous demande de participer, je pense que je participerai sans problème", confie un fidèle. Et d'ores et déjà, les fidèles sont sollicités par le président de la Conférence des évêques de France. "Nous portons ensemble la responsabilité des personnes victimes", a-t-il déclaré. Mais dans la plupart des paroisses ce matin, les prêtres se sont abstenus de toute consigne de dons. "C'est difficile de dire, cinq jours après la promulgation du rapport, la manière dont ça se passera", explique le père Pierre Delort-Laval. "Parce qu'une des recommandations de la commission c'est que l'Église prenne sur son patrimoine plutôt que sur les dons habituels des fidèles", rajoute-t-il. Une orientation que partage un collectif de victimes. Il faudra attendre novembre et l'assemblée plénière des évêques à Lourdes pour connaître le mode de financement et le montant des indemnités.