Abus sexuels : pourquoi les victimes n'osent pas porter plainte ?

Dans les affaires d'abus sexuels, trop peu d'accusations débouchent sur des procès ou des condamnations. C'est souvent parole contre parole, en raison de la difficulté de la preuve matérielle. Alors, sur quoi repose la défiance des victimes ? Quels sont les chiffres ? Et pourquoi ces dossiers sont si difficiles à traiter ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.