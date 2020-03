Accélération de la contamination au coronavirus : faut-il s'en inquiéter ?

Dans le Haut-Rhin, le nombre de cas de coronavirus a été multiplié par treize ces deux derniers jours. Face à cette rapide évolution de la maladie, le Dr Gérald Kierzek, notre consultant santé et médecin urgentiste, nous apporte quelques éclaircissements. "Le coronavirus n'est absolument pas mortel" précise-t-il. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.