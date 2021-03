Accélération de la vaccination : plusieurs tentes montées sur le bord du lac d'Annecy

La file d'attente s'étire le long du lac d'Annecy (Haute-Savoie). Arrivées à l'aube, les premières personnes patientent deux heures avant l'ouverture. Elles viennent de toute la Haute-Savoie, déterminées à se faire vacciner. Tel un départ de course, le marathon de la vaccination contre la Covid-19 commence ce week-end. Plusieurs tentes ont été transformées en centres éphémères. Une opération sans rendez-vous ni prescription médicale. "La cible de cette vaccination, ce sont les personnes âgées de 50 à 74 ans avec une comorbidité et les personnes de plus de 75 ans. Elles sont plus à risque de faire une forme sévère de Covid-19", a expliqué Emilie Piet, infectiologue au Centre Hospitalier Annecy Genevois. François, 66 ans, reçoit sa première injection du vaccin AstraZeneca. Il est rassuré comme les autres patients. "Il faut qu'on arrive tous à revivre normalement", a-t-il affirmé. Et selon lui, c'est l'un des moyens d'y parvenir. Cette campagne est organisée par la préfecture, dans un département touristique et frontalier avec la Suisse. "Nous sommes peut-être exposés à avoir un taux d'incidence qui progresse plus que d'autres territoires", déclare Alain Espinasse, préfet de la Haute-Savoie.