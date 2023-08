Accident d'autobus : collision mortelle due à l'alcool

L'avant du bus a été complètement fracassé, enfoncé dans l'accident. Le véhicule a été percuté par une voiture qui arrivait à contresens en face. À l'intérieur, une quarantaine de personnes, dont Joy Aiguobarueghian. Cette femme de ménage se rendait au travail, elle décrit un choc très violent et la sortie de route du bus. À l'intérieur, plusieurs personnes sont blessées. Deux personnes sont tuées sur le coup : une femme de 54 ans et un homme de 64 ans, cinq autres sont gravement blessées. Une salle de fête voisine est transformée en cellule d'accueil, pour les autres personnes à bord qui sont indemnes. L'accident a eu lieu ce vendredi 28 juillet, à sept heures du matin. Le bus était un véhicule de substitution mis en place par la SNCF, pour remplacer une ligne de train régional en travaux, dans les Yvelines à l'ouest de Paris. Le véhicule circulait depuis Mantes-la-Ville en direction de Mézières-sur-Seine, quand il a été percuté par la voiture. La plupart des passagers se rendaient au travail. Le conducteur de la voiture a été interpellé et placé en garde à vue. TF1 | Reportage F. Litzler, T. Vartanian