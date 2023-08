Accident d'autobus : le chauffard en détention provisoire

C'est en prison que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident mortel qui a eu lieu, vendredi 28 juillet 2023, dans les Yvelines, va passer la nuit. Mis en examen pour homicide et blessures involontaires, il est placé en détention provisoire. Désormais, les enquêteurs vont s'intéresser à la vie de cet homme au profil jusque-là irréprochable. Vingt et un ans, étudiant, avec un casier judiciaire vierge et douze points sur son permis, il avait pourtant deux grammes d'alcool dans le sang au moment de l'accident. Pendant sa garde à vue, il a raconté aux enquêteurs avoir passé la soirée à boire chez différents groupes d'amis après une journée de travail. À sept heures du matin, il rentrait chez lui à un trajet d'une dizaine de kilomètres à peine. L'homme se serait endormi au volant et aurait dévié de sa trajectoire. Il dit être dévasté, mais n'avoir aucun souvenir. L'accident laisse un traumatisme dans les communes alentour. Nicole, la voisine de Carel, l'une des deux victimes de l'accident mortel, est encore sous le choc. Anéantis, les enfants de Carel ne souhaitent pas s'exprimer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Emeriau, S. Fortin