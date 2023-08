Accident d'autobus : le chauffard livre sa version

Deux jours après l'accident, les traces de la collision sont encore visibles. Le fossé creusé par le bus, les débris, des fleurs déposées le long de la route, et encore beaucoup d'incompréhension pour les habitués de ce trajet. Vendredi, deux personnes sont mortes à bord du bus. La voiture qui arrivait en contre-sens a été broyée. Selon nos informations, le conducteur âgé de 21 ans était étudiant, avec un casier judiciaire vierge, et il avait aussi douze points sur son permis. Pendant sa garde à vue, il a raconté aux enquêteurs avoir passé la soirée à boire chez différents groupes d'amis après une journée de travail. À sept heures du matin, il rentrait chez lui, un trajet d'une dizaine de kilomètres à peine. L'homme se serait endormi au volant et aurait dévié de sa trajectoire. Il dit être dévasté, mais n'avoir aucun souvenir. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires avec deux circonstances aggravantes. Le conducteur était en excès de vitesse et en état d'ébriété, avec deux grammes d'alcool dans le sang. Actuellement entendu par un juge à Versailles, son placement en détention provisoire pourrait être décidé cet après-midi. Il risque jusqu'à dix ans de prison. Il reste présumé innocent. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Emeriau, S. Fortin