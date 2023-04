Accident de Berck : faut-il encadrer la conduite des seniors ?

Les traces encore présentes sur le mur permettent d'imaginer l'ampleur de l'accident. Samedi 22 avril 2023, à 18h30, un automobiliste âgé de 76 ans, handicapé, perd le contrôle de sa voiture et percute une dizaine de piétons sur un trottoir. Les secours sont rapidement sur place. L'homme aurait confondu la pédale de frein et celle de l'accélérateur. Cet accident a mobilisé une soixantaine de sapeurs-pompiers et deux hélicoptères. Le conducteur légèrement blessé sera entendu par la police. À la suite de cet accident, une question délicate se pose : faut-il imposer des contrôles médicaux aux plus âgés pour conserver le permis de conduire ? Pour l'instant, aucun projet de loi n'est prévu. Ailleurs en Europe, pour conserver son permis de conduire, un contrôle médical périodique est obligatoire, notamment en Finlande, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suisse, et aussi en Italie, en Espagne et au Portugal. Un examen tous les deux ou cinq ans et souvent pour les plus de 70 ans. Est-ce que cela sert vraiment à quelque chose ? En France, selon les statistiques, un senior est moins dangereux qu'un jeune conducteur. Mais rapporté à leur nombre, les plus de 75 ans provoquent plus d'accidents que la moyenne. TF1 | Reportage P. Gallacio, F. Maillard, M. Fiat