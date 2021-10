Accident de car de Puisseguin : non-lieu six ans après le drame

Sous la violence du choc, les deux véhicules impliqués s'étaient immédiatement embrasés. Ce matin du 23 octobre 2015, l'autocar transportait 48 personnes. Des retraités qui partaient en excursion dans le Béarn. Sur une route sinueuse de Gironde, le car percute alors de plein fouet une semi-remorque arrêtée en travers de la route. Le chauffeur du car a eu le réflexe d'ouvrir les portes du véhicule. Huit personnes pourront s'en échapper. Les autres périront dans le véhicule piégé par les flammes. L'enquête établira clairement la responsabilité du chauffeur de camion. Celui-ci roulait beaucoup trop vite. Il finit par en perdre le contrôle pour s'arrêter en travers de la route. Après six ans d'enquête, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu et refermé ce dossier sans répondre aux questions des familles des victimes. Des anomalies avaient été constatées par les enquêteurs. Un ABS, un réservoir mal monté, mais sans lien direct avec l'accident. Des erreurs qui n'ont pas été retenu par le juge d'instruction. Ce dernier a établi que c'était bien l'excès de vitesse du conducteur décédé qui était à l'origine de l'accident. Le parquet et un collectif de victimes ont décidé de faire appel de cette ordonnance de non-lieu.