Accident de car en Isère : les enfants acheminés dès samedi soir vers Paris

Les quarante enfants et leurs accompagnants ont quitté la gare de Grenoble à bord d'un TGV en direction de Paris. Trouver des billets n'était pas simple, en une journée de retour de vacances. Mais les services de l’État et la SNCF ont travaillé une partie de la journée pour que ce rapatriement soit possible dès ce lundi soir. Cela était essentiel. La colonie de vacances qui a connu ce traumatisme reste unie et soudée. La première chose que les enfants de primaire ont dit aux secouristes, ce matin, est qu'ils ont hâte de retrouver leurs parents et de rentrer chez eux. Le plus jeune d'entre eux a seulement six ans. TF1 | Duplex G. Charnay