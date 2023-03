Accident de car en Isère : sains et saufs mais traumatisés

Il est 8h45 ce samedi dans la matinée, lorsque le car scolaire percute la barrière de sécurité et chute de plusieurs mètres à travers un bois, avant de finir sa course dans un ruisseau. Parmi les 21 passagers hospitalisés, il y avait 18 enfants âgés de six à huit ans qui rentraient de colonies de vacances. Par chance, aucun n’a été gravement touché. On les aperçoit sur les photos, pris en charge par les pompiers, appuyés par deux hélicoptères de la Sécurité civile. Tous devaient rejoindre la gare de Grenoble, mais le chauffeur fait un malaise en arrivant à un virage de la Nationale 85 sur la commune de Corps. Il a passé plusieurs heures en urgence absolue, ainsi que son épouse qui travaillait à ses côtés en tant qu’animatrice. Finalement sortie d’affaire, ils s'en sortent avec des vertèbres et des côtes fêlées. Les enfants sont originaires de Sceaux en région parisienne. Toute la journée, les familles ont appelé la mairie. Certains parents sont venus en personne, en espérant avoir des nouvelles rassurantes. TF1 | Reportage D. De Araujo, G. Charnay, M. Izard