Accident de feu d'artifice à Collioure : que sait-on de l'état de santé des blessés ?

A Collioure, une fusée est tombée dans la foule et a brûlé certains spectateurs lors d'un feu d'artifice. Suite à cet incident, trois personnes ont été hospitalisées sur les treize autres qui ont été pris en charge par les secours. Une femme a été admise dans un hôpital de Perpignan pour un traumatisme à l'épaule, ainsi que deux autres victimes pour des blessures aux jambes. Une quinquagénaire a été brûlée au deuxième degré sur 20% de son corps. Elle a été transférée au service des brûlés de l'hôpital de Montpellier.