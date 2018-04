Accident de manège à Neuville-sur-Saône : les circonstances du drame se précisent

L'enquête sur l'accident de manège à Neuville-sur-Saône, qui a coûté la vie à un quadragénaire, se poursuit. On en sait un peu plus ce dimanche 1er avril sur les circonstances de son décès. Le père de famille se trouvait bien à bord du manège au moment du drame. Il avait été éjecté d'une des nacelles lors de l'affaissement de la structure. Par ailleurs, un objet de décoration semble avoir touché la victime en pleine tête. Ce papillon en fibre de verre s'était décroché lors de la chute du manège. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.