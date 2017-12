Accident de Millas : les barrières étaient-elles fermées ou ouvertes ?

Trois jours après la collision mortelle entre un TER et un autocar, les éléments matériels sont désormais entre les mains des scientifiques. Ils seront sans doute les seuls à pouvoir un jour établir pourquoi le TER a percuté le bus scolaire, car les témoignages sont contradictoires sur la position des barrières du passage à niveau. Étaient-elles fermées ou ouvertes ? L'enquête continue à Millas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.