Accident de Millas : des collégiennes livrent leur témoignage

La collision entre le TER et le bus scolaire a fait cinq morts et plusieurs blessés, dont six sont toujours dans état critique. Des victimes que tout le monde connaissait dans le village de Saint-Féliu-d'Avall. Leurs camarades sont traumatisés. Ceux qui étaient dans le bus qui suivait le véhicule accidenté racontent ce qu'ils ont vu.