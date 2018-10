Accident de Millas : l'expertise accuse la conductrice

Selon une expertise, l'origine du drame qui avait coûté la vie à six collégiens proviendrait d'un freinage tardif de la conductrice. Cette dernière avait, en effet, clamé que les barrières étaient levées lorsqu'elle avait traversé le passage à niveau mais les derniers éléments la contredisent. La justice a par ailleurs désigné deux experts médicaux pour déterminer l'influence des somnifères sur le chauffeur au moment des faits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.