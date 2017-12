Accident de Millas : toute la région rend hommage aux victimes

Deux jours après l'accident survenu à Millas, les hommages aux victimes se poursuivent. Une minute de silence a été respectée à Perpignan. La ville a éteint toutes ses décorations de Noël et a mis ses drapeaux en berne. Une solidarité qui continue de s'exprimer auprès des familles touchées par ce drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.