Accident de Millas : les versions se contredisent

Deux jours après la collision mortelle entre un bus scolaire et un TER à Millas, l''enquête se concentre toujours sur les barrières du passage à niveau. Étaient-elles fermées ou ouvertes ? Deux versions s'opposent. La SNCF affirme que les barrières ont bien été baissées. Une hypothèse que le procureur en charge de l'affaire semble privilégier. Mais la conductrice du bus a affirmé avoir passé les barrières ouvertes en toute sérénité, en l'absence de feux clignotants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.