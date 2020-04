Accident de moto à Villeneuve-la-Garenne : que s'est-il réellement passé ?

L'accident qui a eu lieu en plein centre de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) samedi soir a rapidement échauffé les esprits. Un conducteur de moto a été percuté par une voiture de police. Des témoins expliquent que la voiture policière était devant et qu'à l'instant où le motard est arrivé à sa hauteur, la porte de droite s'est délibérément ouverte. Une source policière, par contre, affirme que le conducteur, non casqué, est arrivé à très vive allure par l'arrière.