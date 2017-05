En 2016, 70% des blessés graves sur la route concernaient des "usagers vulnérables", comme les piétons, les motos et les cyclistes. Caroline en a fait la malheureuse expérience il y a trois ans. Malgré le traumatisme et les conséquences de l'accident, elle fait aujourd'hui de la prévention en lycée et centres de conduite. Portrait de cette femme courageuse.