Accident de train en Allemagne : un déraillement meurtrier

Presque toute la rame est sortie des railles. Cinq voitures, dont deux se sont couchées au fond du talus, en contre-bas de la voie. Seule la motrice de queue est restée en place. Les pompiers ont dû briser les vitres, y glisser des échelles pour désincarcérer les victimes de ce train régional de la Deutsche Bahn. Selon un porte-parole de la police allemande, l'accident a fait quatre morts et 30 blessés de tout âge. Des adolescents figurent parmi les rescapés, dont certains se sont filmés juste après la catastrophe. Les secours sont arrivés rapidement et en très grand nombre. Ils sont même aidés par leurs collègues autrichiens situés derrière la frontière toute proche. Le train, très fréquenté selon la police locale, assurait la liaison Garmisch-Partenkirchen en Bavière. En temps normal, c'est un trajet d'une heure et dix minutes et de 80 km. Mais après sa gare de départ, il n'en a parcouru que deux kilomètres environ jusqu'à un virage situé dans la commune de Burgrain. Des responsables politiques de la région n'ont pas exclu d'autres morts, mais ils ont écarté tout acte malveillant. De son côté, la compagnie ferroviaire nationale allemande s'est inquiétée ces derniers jours des tensions sur le réseau alimentés par de nombreux chantiers d'entretien, et par une offre de tarif réduit du gouvernement qui a attiré beaucoup de passagers. L'accident intervient le jour d'anniversaire de la pire catastrophe ferroviaire dans le pays. Le 3 juin 1998, elle avait tué 101 personnes. T F1 | Reportage O. Santicchi, C. Ingold