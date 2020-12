Accident en F1 : Romain Grosjean sauvé par la technologie de sa voiture

Tout s'est joué en quelques secondes. La chance, le sang-froid et un effort inouï ont permis à Romain Grosjean d'échapper à la mort. L'angoisse et la stupeur régnaient dans les paddocks, car ce type d'explosion ne se voit pratiquement plus sur les circuits. La course avait commencé depuis une vingtaine de secondes à peine. La voiture de Romain Grosjean était lancée à 200km/h. En voulant doubler un concurrent, il l'a heurté et a filé tout droit vers la barrière de sécurité. Sous le choc de l'accident, sa Formule 1 a été coupée en deux. Les secours sont arrivés immédiatement sur les lieux, mais l'avant de la voiture était encastré dans la barrière de sécurité. C'est là que se trouvait le pilote français. Pendant 27 longues secondes, il y est resté prisonnier des flammes avant de pouvoir sortir de la cellule de survie qui l'empêchait d'être écrasé. Son casque, sa combinaison et ses sous-vêtements ont joué un rôle décisif. Après l'accident, on pouvait revoir le poste de pilotage où il était coincé et les restes éparpillés de son bolide. Romain Grosjean a été transféré à l'hôpital de Bahreïn. Il ne souffre que de quelques brûlures légères aux mains et aux chevilles.