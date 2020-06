Accident ferroviaire de Brétigny-sur-Orge : la SNCF et un cheminot renvoyés devant le tribunal correctionnel

Les faits se sont déroulés le 12 juillet 2013. Le train intercité Paris-Limoges avait déraillé et trois wagons se sont détachés du convoi. Couchés sur les quais bondés de la gare de Brétigny-sur-Orge (Essonne), ceux-ci ont fait sept morts et 479 blessés. Après sept ans d'instruction, le parquet d'Évry renvoie le dossier devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires. Pourquoi la SNCF est-elle mise en cause ? Quid du cheminot qui doit comparaître en justice ?