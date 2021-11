Accident mortel : Alec Baldwin s'exprime pour la première fois

Encore bouleversé, Alec Baldwin a accepté de livrer ses premiers mots depuis le drame. "C'était mon amie. Le jour où je suis arrivé sur le tournage, on a dîné ensemble. On était une équipe très très loyale et soudée", a-t-il affirmé. Alec Baldwin a aussi voulu passer un message. "De nouvelles mesures doivent être prises, notamment des pistolets sûrs en plastique", a-t-il ajouté. Comment Alec Baldwin a-t-il pu se retrouver avec un pistolet chargé entre les mains lors des répétitions, tuant ainsi la directrice de la photographie et blessant de réalisateur du film ? L'armurière de ce western assure qu'elle n'avait pas connaissance de la présence de balle réelle sur le tournage. La loi l'interdit. Les enquêteurs ont saisi 500 cartouches factices ou à blanc. Ils auraient trouvé aussi des munitions réelles. La police scientifique doit les expertiser. La gestion globale de ce tournage pose également question. Par SMS, un salarié aurait prévenu le directeur de production du danger. Le chérif en charge de l'enquête a aussi parlé d'un certain laisser-aller sur le plateau. Aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant. Les investigations se poursuivent, mais le tournage ne reprendra pas.