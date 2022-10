Accident tragique : deux enfants décèdent sur l'autoroute

Six heures après l’accident, l’A50 était encore bloquée sur plusieurs kilomètres ce samedi matin. Le drame s’est produit à 5h23. Il faisait encore nuit noire sur cette parcelle d’autoroute, près d’Aubagne. À bord de la voiture, un homme et ses enfants : un garçon de neuf ans et une fille de treize ans. Le véhicule heurte le terreplein central. Le conducteur sort de la voiture avec ses enfants pour les mettre en sécurité. C’est alors qu’un deuxième véhicule les percute à pleine vitesse. Malgré l’intervention rapide des secours, les deux enfants décèdent. Le père, en état de choc, lui, est indemne. Que faire si votre véhicule se retrouve immobilisé sur l’autoroute, côté terre-plein ? Premier réflexe à avoir : allumer ses feux de détresse. En revanche, ne surtout pas traverser les voies pour tenter de rejoindre la bande d’arrêt d’urgence. Il faut enfiler son gilet jaune et se mettre à l’abri le plus vite possible sur le terreplein central. Enfin, il ne faut pas placer son triangle de signalisation derrière son véhicule. Cela vous met en danger. De nuit, il faut être encore plus vigilant. Un véhicule qui roule à 130 km/h a besoin de 130 mètres pour s’arrêter. TF1 | Reportage N. Gandillot, C. Gerbelot