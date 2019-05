Accidents des 737 Max : Boeing admet des défaillances

L'entreprise Boeing a reconnu pour la première fois une part de responsabilité dans les crashs des 737 Max faisant au total 346 morts. Après avoir mis en cause les pilotes, l'avionneur vient d'avouer que les simulateurs de vol chargés de les former avaient plusieurs défauts. Le point avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.