Accord avec le Mercosur : une bonne affaire pour l'Europe ?

C'est un accord commercial dont les négociations ont commencé il y a vingt ans. Il vient d'être signé entre l'Union européenne et le Mercosur, un groupe de pays d'Amérique latine. Le contenu de cet accord de libre-échange est loin de faire l'unanimité, notamment chez les écologistes et les agriculteurs de notre pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.