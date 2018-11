Accord sur le Brexit : l'UE se réunit à Bruxelles

Theresa May est venue récupérer ce 25 novembre 2018 les papiers du divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Si certains Britanniques ne semblent pas être enthousiasmés par cet accord qui pourtant est crucial pour leur pays, d'autres éprouvent un soulagement. Toutefois, le plus dur reste à venir pour le gouvernement britannique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.