Accord entre le ministère de l’Intérieur et la SNCF : les trains bientôt gratuits pour les policiers

En patrouille, les policiers ne payaient déjà pas le train. Désormais, même en dehors de leur temps de travail, ce sera la même chose, dès le 1er janvier prochain. Gratuité au choix, soit le trajet domicile-travail, soit pour les loisirs. Pour les billets loisirs, uniquement, ils règleront 25% du prix du billet qui leur sera remboursé par le ministère sous forme de bons d’achat. À partir du 1er janvier 2023, ils n’auront plus rien à avancer. Le billet sera 100% gratuit. En contrepartie, les policiers doivent voyager armé, et prévenir le contrôleur avant de monter à bord. Pour les policiers mutés loin de chez eux, ce dispositif leur permet de rentrer plus souvent. Pour la SNCF, c’est un moyen de renforcer la sécurité à bord des trains. Depuis des années, les militaires et les gendarmes ne payent que 25% du prix du billet, sans avoir l’obligation de voyager armé ni d’intervenir en cas de problème.