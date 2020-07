Accords signés dans le cadre du Ségur de la santé : Jean Castex remporte un premier succès social

Jean Castex a proposé mardi dernier, lors d'une réunion du Ségur de la santé, un plan de 7,5 milliards d'euros pour les hospitaliers. Infirmiers, brancardiers ou encore agents administratifs, tous vont être augmentés de 183 euros nets par mois. Cette mesure concernera en tout 130 corps de métiers. Pour les syndicats hospitaliers, cet accord est historique. Ils l'ont ainsi accepté, et même si ce plan n'est pas parfait, il a le mérite d'exister selon les signataires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.