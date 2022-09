Accueil de réfugiés : un village breton se déchire

La mairie de Callac vient d'acheter une vieille école en ruine. Ce bâtiment va être rénové et pourrait être transformé en crèche, en centre aéré, mais aussi en logement pour accueillir des réfugiés politiques. Un projet possible grâce à un partenariat avec un fonds de dotation privé, venant en aide aux réfugiés statutaires. "On a depuis dix ans des Syriens qui sont là et ça se passe bien", confie Laure Line Inderbitzin, adjointe à la commune. Cinq familles de réfugiés sont déjà présentes dans ce village de 2 200 habitants. Le projet compte implanter jusqu’à quinze familles, soient 70 personnes. "Elles vont arriver que très progressivement et n’arriveront à Callac que lorsqu’il y aura un travail pour elles", explique le maire Jean-Yves Roland. La commune cherche des médecins, des mécaniciens et des comptables. En tout, 78 postes ouverts aux habitants comme aux réfugiés. Ce projet est contesté par une partie de la population et par l’extrême droite. Samedi, certaines personnes sont venues manifester leur opposition. TF1 | Reportage M. Pirckher, L. Leray