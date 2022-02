Accueil des réfugiés : la Pologne en première ligne

Lorsque le jour se lève, ce samedi matin, sur la gare de Przemysl, leur cœur s’allège un peu. Des dizaines d’Ukrainiens de Pologne, massés au plus près du quai pour les voir arriver enfin : leurs proches, des femmes et des enfants, en provenance de Lviv, en Ukraine. À la sortie de la gare, une foule de bénévoles leur propose de les conduire dans différentes villes polonaises. Cet élan de solidarité polonais a animé la gare de Przemysl toute la nuit. À trois heures du matin, un habitant commence à distribuer de la soupe aux réfugiés arrivés un peu plus tôt. Des dons de nourriture, des lits d’appoint… la gare s’est transformée en un immense dortoir où il est bien difficile de trouver le sommeil. Pour soutenir ces exilés, l’armée polonaise est mobilisée, et l’aide humanitaire devenue internationale. La Croix-Rouge tchèque est désormais sur le sol polonais pour rapporter son aide aux Ukrainiens. Les hommes en rouge sont arrivés hier soir avec des ravitaillements et des couvertures dans un train qui ne devrait pas repartir à vide. TF1 | Reportage S. Chevallereau, O. Trigodet, B. Hacala