Accusations contre Nicolas Hulot : la justice ouvre une enquête

32 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Sylvia pour s'exprimer publiquement. Elle dit avoir été agressée par Nicolas Hulot, alors animateur d'une émission radio à laquelle elle venait d'assister. Nous sommes en 1989, Sylvia a 16 ans. Sylvia n'est pas la seule à témoigner. Cinq autres femmes évoquent des comportements déplacés ou des tentatives d'agressions sexuelles. Parmi elles, une animatrice de télévision, Maureen Dor. "S'il semble qu'il a continué à ne pas prendre un 'non' à ce qu'il est, s'il a continué à croire que le corps des femmes est à sa disposition, alors, il faut qu'on lui enseigne que ce n'est pas le cas" a-t-elle écrit dans une lettre adressée à Envoyé Spécial. Nicolas Hulot, par ailleurs présumé innocent, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mercredi, il avait réagi à ces accusations par avance, sans en connaître les détails. Pour l'heure, il ne fait l'objet d'aucune plainte et son avocat contre-attaque. Le parquet de Paris, a ouvert une enquête préliminaire ce vendredi après-midi pour déterminer les faits. Savoir s'il relève du pénal et si la prescription doit s'appliquer. TF1 | Reportage S. Millanvoye, F. Peccatier, G. Sellem