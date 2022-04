Accusé de meurtre aux Seychelles, un Français innocenté

Jugé pour le meurtre de sa compagne, Thomas Debatisse craint d'être condamné à la prison à vie, sans possibilité de purger sa peine dans l'Hexagone. Quelques minutes après le verdict, il est acquitté et va donc pouvoir retrouver ses proches. Nous l'avons contacté avec son avocat français. C'est un procès de deux mois et demi qui vient de s'achever, le plus long de l'histoire des Seychelles, avec une seule question posée à la Cour : "Thomas Debatisse a-t-il tué sa compagne ?". Le 27 avril 2021, Emmanuelle Badibanga, Française de 32 ans, est retrouvée pendue dans une salle de bain d'un célèbre club de vacances des Seychelles. Elle y séjournait avec son compagnon. Thomas Debatisse, surnommé Otom, le célèbre graffeur niçois, était invité pour réaliser une fresque lors de la soirée d'inauguration du club. Il dit avoir retrouvé sa compagne morte, mais la police le soupçonne de l'avoir tué. Jusqu'au verdict, la justice est convaincue de sa culpabilité. Lui, clame son innocence. Des témoins disent les avoir vu se disputer et une première expertise conclut à une mort par strangulation. L'expert qui a fait cette analyse était malade du Covid et s'est fait remettre deux clichés du corps de la victime sur son lit d'hôpital. La victime et le principal suspect étant Français, le parquet de Nice a ouvert une enquête. Il a nommé d'autres experts qui ont tous conclu la mort par pendaison. L'emploi du temps d'Otom et l'audition des 25 témoins finiront par convaincre les jurés qu'ils voteront, par six voix contre deux, l'acquittement de l'accusé. Après avoir passé près d'un an en détention provisoire où il a peint cette fresque de Nelson Mandela, Thomas Debatisse rentrera en France après quelques jours.L'accusation n'a pas la possibilité de faire appel, Otom est définitivement blanchi. T F1 | Reportage T. Malandrin, C. Souhaut