Accusé de viol, Cristiano Ronaldo vacille

Cristiano Ronaldo est visé par une enquête sur des accusations de viol remontant à 2009. Les conséquences médiatiques de l'affaire s'enchaînent, de quoi préoccuper deux de ses principaux sponsors. L'EA Sports, éditeur du célèbre jeu vidéo Fifa 19, a retiré la star portugaise de son site avant de la faire réapparaître. Nike, elle, se dit "profondément préoccupée". La marque a offert en 2016 un contrat à vie d'un milliard de dollars à Cristiano Ronaldo. Et ce 6 octobre 2018, la valeur de la Juventus a perdu près de 10% à la Bourse de Milan. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.