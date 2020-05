Achat immobilier : les visites reprennent après une si longue attente

Depuis le déconfinement, les visites en vue d'acheter des appartements ou des maisons reprennent. Faut-il s'attendre à une baisse des prix dans les grandes villes alors que les ventes ont été suspendues pendant deux mois et demi ? Certains professionnels du secteur estiment que les acheteurs sont encore frileux. Et depuis le 11 mai, les compromis de vente échouent davantage, environ un sur dix. En cause notamment, des refus de crédit de plus en plus nombreux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.