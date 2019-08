Achat sur Internet : du clic à la livraison

L'achat sur internet est un mode de commerce définitivement entré dans nos mœurs. Depuis le début de cette année 2019, plus de 25 milliards d'euros ont été dépensés sur Internet. Faire ses achats en ligne est souvent la garantie de recevoir sa commande en un temps record. Mais avez-vous déjà imaginé le parcours de votre colis ? Dans les coulisses du e-commerce, du clic à la livraison, suivez dans la vidéo ci-dessus, le parcours d'un colis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.