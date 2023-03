Achats en gros : La vraie bonne affaire ?

Dans l'enseigne Costco Wholesale, on vous propose des caddies deux fois plus grands que la moyenne. Tout est vendu en taille XXL. Des pots de cornichon aux bouteilles d'eau, 3 500 références, 20 fois moins que dans les supermarchés classiques. Mais plus que le choix, c'est le prix au kilo qui séduit sans hésitation. Pour entrer ici, tous ont une carte d'adhésion, 36 euros l'année. Un couple partage sa carte avec toute la famille, enfants et beaux-parents. Le couple indique parfois même que des amis utilisent leur carte. Cela demande seulement quelques compétences en logistique. Dans un autre magasin du groupe Casino, vous pouvez acheter votre produit préféré fois 500, en palette, 10% de réduction à l'unité. L'achat groupé devient une solution pour avoir la remise. Grâce à une application, les commerçants peuvent vendre par lots leurs produits. Plus le lot est grand, plus la ristourne est importante. Un groupe de sept personnes a acheté 230 euros de poisson et ça leur revient 15% moins cher à l'unité. Chacun fait sa commande, ils font une liste, et puis chacun récupère ses produits. Des produits frais à prix plus abordable et pour les producteurs, c'est aussi un moyen d'éviter le gaspillage. TF1 | Reportage T. Leproux, K. Gaignoux, P. Marcellin