Achats en ligne : les robots font nos courses

Dans l'Hexagone, les achats en ligne représentent aujourd'hui 8% du marché de la grande distribution. En quelques minutes, nous nous faisons livrer des courses alimentaires via une application sur nos portables. Mais savons-nous comment fonctionne ce supermarché du futur ? Ce sont des robots qui assurent le gros du travail. L'une de nos équipes a pu les filmer en exclusivité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.