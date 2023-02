Achats en lots, formats familiaux : vraiment une bonne affaire ?

Sur le parking, les caddies débordent et parfois, il est difficile de faire entrer toutes les courses dans la voiture. Ces clientes sortent de ce chapiteau XXL, installé sur le parking de ce supermarché. À l'intérieur, on retrouve des produits vendus en lots, à des prix dégressifs. C'est une opération exceptionnelle et ça attire les clients. Comme cette mère de famille, adepte des achats en gros volume. C'est plus pratique pour elle, mais aussi plus économique. En lot, la boîte de mouchoir lui revient à 35 centimes moins chers qu'à l'unité. Et pour faire encore plus d'économie, ses deux amies ont trouvé la solution, acheter un produit en lot et les partager par la suite. Mais les gros volumes, comme les lots ou les formats familiaux valent-ils toujours le coup ? Pour le savoir, nous sommes allés comparer dans ce supermarché. En regardant les étiquettes, ce n'est pas avantageux pour tous les produits. Rien d'illégal, car les prix sont détaillés sur les étiquettes. Ils sont fixés après négociations par les fournisseurs et les enseignes. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Blanquart, M. Simon Le Gall