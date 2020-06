Achats : le drive s'impose partout

Le confinement a mis en lumière tous les avantages du drive. Pour certains, c'est un moyen de faire ses emplettes sans mettre un pied dans le centre commercial, et pour d'autres, un gain de temps. Initié par les enseignes de bricolage et de jardinage pour continuer à tourner au pic de la crise, aujourd'hui, il se pérennise. Une pratique qui va sans doute rester dans nos habitudes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.