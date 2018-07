Achats en ligne : attention aux arnaques !

C'est l'été, vous êtes peut-être encore à la recherche de votre location, sur Internet, en espérant tomber sur une offre intéressante. Mais méfiez-vous, les sites entre particuliers sont les premières cibles des arnaqueurs. Plus de onze mille plaintes ont été déposées en 2017. La police a même mis en place une plateforme téléphonique pour conseiller les victimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.