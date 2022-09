Achats sur Internet : vers la fin des retours gratuits

Ils traversent les océans et parcourent des milliers de kilomètres en camion avant d'être triés, livrés et souvent renvoyés sans aucun frais par des consommateurs insatisfaits. Chaque jour, des centaines de milliers de colis sont ainsi remis dans le gigantesque circuit du commerce en ligne. Ce tourbillon d'emballages et de transport est un modèle qui commence peu à peu à montrer ses limites. H&M, Zara, Uniqlo... Récemment, plusieurs marques ont décidé de mettre fin au retour gratuit. Le géant Amazon change aussi de stratégies. Son abonnement Prime qui permet de renvoyer un nombre illimité de produits vient d'augmenter drastiquement de 49 euros à 69,90 euros. Pour expliquer de telles augmentations, Amazon invoque des coûts d'expédition à la hausse. Il faut dire qu'un produit renvoyé à l'entreprise peut parcourir jusqu'à 3 200 kilomètres pour être reconditionné en Slovaquie puis livré à nouveau. Et au-delà des frais de transport, le consommateur l'ignore, mais c'est aussi la gestion de ces retours qui est coûteuse. Des frais de reconditionnement qui s'ajoutent aux coûts du transport, des matières premières et à la rémunération des salariés. En tout, un seul colis retourné, c'est quatorze euros de dépense à l'entreprise. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Poupon