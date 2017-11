Acheter sa voiture aux enchères, est-ce une bonne affaire ?

Les ventes aux enchères de voitures sont en plein boom. Beaucoup de consommateurs semblent croire qu'on peut faire une bonne affaire en achetant un véhicule d'occasion. Il faut cependant rester vigilant et prendre quelques précautions. Suivez nos conseils pour éviter toute mésaventure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.