"Acte 4" des gilets jaunes : Paris se barricade

Les autorités veulent à tout prix éviter de nouvelles dégradations au sein de Paris au cours de l'acte 4 des gilets jaunes. La préfecture de police a ainsi multiplié des consignes de sécurité pour les monuments, les lieux publics et les commerces. Pour faire face à cette nouvelle journée de manifestations, certains établissements ont été littéralement barricadés par leurs propriétaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.