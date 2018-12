"Acte IV" des gilets jaunes : retour au calme sur les Champs-Élysées

Ce samedi 8 décembre vers 18h30, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des Champs-Élysées. Avenue après avenue, elles ont ainsi regagné tout le secteur. Le calme règne à nouveau sur cette voie de circulation, une image aux antipodes des événements qui se sont déroulés à la même heure une semaine plus tôt. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.