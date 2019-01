Acte IX des gilets jaunes : la capitale épargnée

Contrairement à de nombreux centre-villes, la capitale a été épargnée par les manifestations des gilets jaunes. Aucun musée ni boutique n'ont été fermés et les touristes n'ont pas eu à changer leur programme. Les commerçants constatent tout de même qu'il y a clairement moins de monde dans les rues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.