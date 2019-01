Acte IX des gilets jaunes : dispositif de sécurité important déployé

Ce 12 janvier 2019, les gilets jaunes se sont rassemblés à Bercy et se sont mis en route pour rejoindre la place de la Bastille. Pour cet acte IX, près de 5 000 policiers et gendarmes ont été déployés dans la capitale afin de limiter la casse et protéger les institutions. Autour des ministères, le quadrillage a été renforcé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.